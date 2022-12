Lautaro Martinez out 90′, Scaloni: «Alvarez ha voglia di spaccare il mondo!»

Lautaro Martinez è stato lasciato fuori dal CT Scaloni in Argentina-Croazia 3-0, semifinale Mondiale. Il CT argentino elogia il suo ‘rivale’ Julian Alvarez

GRANDE GRUPPO − In conferenza stampa, Scaloni parla di Julian, ormai promosso a discapito di Lautaro Martinez, nonché dell’importanza di tutta la rosa: «Il gioco di Julian Alvarez è stato molto buono. Non solo per i due gol, ma perché ci ha dato una grande mano in difesa. Si impegna tantissimo. Con l’età che ha è normale che voglia spaccare il mondo. Tutti in campo? Siamo stati in grado di schierare tutti i 23 convocati. Per me è importante perché tutti se lo meritano. Chi gioca meno non è meno importante di chi gioca di più. C’è grande entusiasmo, voglia. Tutti remano verso un’unica direzione».