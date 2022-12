Prima Pagina IN Edicola: l’Inter punta Singo per sostituire Dumfries

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’alter Diego. Un Messi stratosferico regala all’Argentina la finale del Mondiale. Croazia dominata e battuta.

TUTTOSPORT

L’Inter punta Singo per sostituire Dumfries.