Scaloni: «Difficile da assimilare. Dobbiamo vincere le altre due partite»

Il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Nazionale contro l’Arabia Saudita.

OGGI UN GIORNO TRISTE – Ecco le parole del Ct Lionel Scaloni a TYC Sports dopo la sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita: «È difficile da digerire perché in quattro o cinque minuti ci han fatto due gol, negli unici tiri in porta. Non rimane altro da fare che alzarsi e vincere le prossime due partite, non dobbiamo analizzare più di questo. Oggi è un giorno triste, ma dobbiamo alzare la testa e continuare. Il primo tempo credo sia stato nostro e le situazioni di fuorigioco in altri momenti erano gol. Nell’intervallo abbiamo detto che la partita era strana e un gol poteva cambiare tutto, e così è stato. Ci pareggiano e praticamente nell’azione successiva ci fanno il 2-1. Dopo lo analizzeremo con molta più calma, con i giocatori ancora non ho parlato perché sono addolorati e stanno pensando al risultato, però bisogna dare una svolta alla situazione. Si tratta di vincere le prossime partite e ci siamo per questo».