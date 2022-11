Inter Women al giro di boa in Serie A Femminile: i numeri della crescita con Guarino

Inter Women sorpresa della prima parte di stagione in Serie A Femminile? La risposta è sì ma la crescita della squadra di coach Guarino non deve sorprendere nessuno. Il progetto nerazzurro sulla squadra femminile inizia a dare più di un frutto ed è impossibile non notarlo

QUARTO POSTO – L’Inter Women ha perso la vetta già da qualche giornata ma la crescita in questa stagione è oggettiva. Ed è soprattutto notevole. La squadra di Rita Guarino chiude al quarto posto con 18 punti il girone di andata di Serie A Femminile (vedi classifica completa). La distanza di sei punti dalla capolista non deve preoccupare. Anzi, bisogna evidenziare l’importante balzo in avanti fatto finora. La prima parte di stagione, nel primo anno di professionismo per il calcio femminile in Italia, finora è un successo per i colori nerazzurri. E non si possono non sottolineare i meriti di coach Guarino, già quattro volte campionessa d’Italia in panchina nel quadriennio 2017-2021. La sua Inter in questa stagione ha fatto un altro bel salto di qualità.

L’Inter Women di Guarino in Serie A Femminile

FORZA 18 – Una sola sconfitta in nove uscite per l’Inter Women di Guarino, KO proprio contro la capolista Roma in casa. Per il resto, 5 vittorie convincenti e 3 pareggi importanti, l’ultimo senza reti in casa della Fiorentina (vedi video degli highlights). I 24 gol fatti valgono il secondo miglior attacco dopo quello della Juventus, arrivato a quota 25. Invece, sono 9 i gol subiti, proprio come la squadra bianconera, uno in più della Fiorentina ma soprattutto sei in più della capolista Roma, che ha incassato solo 3 reti. Nel girone di ritorno l’obiettivo è quello di migliorarsi ancora: non sarà facile ma l’Inter Women di Guarino è pronta a sorprendere ancora in Serie A Femminile.