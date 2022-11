Scalvini, il prezzo dell’Atalanta! L’Inter ci proverà solo ad una condizione

Giorgio Scalvini è uno dei difensori italiani in rampa di lancio. Dopo aver guadagnato la maglia dell’Atalanta si è messo in mostra anche con la Nazionale. L’Inter potrebbe fare un tentativo ma prima deve partire un giocatore

DEFILATA − Scalvini come Bastoni? Ad oggi più che una suggestione. Ne parla Claudio Raimondi su Sport Mediaset, secondo lui l’Inter è attualmente defilata sul giovane difensore dell’Atalanta. La Dea ha fissato il prezzo a circa 25 milioni di euro. I nerazzurri di Milano potrebbero affondare il colpo solo ad una condizione: in caso di partenza di uno fra Milan Skriniar o Alessandro Bastoni. A proposito del centrale slovacco, l’AD Beppe Marotta, oggi in Lega, ha dribblato ogni domanda sul suo rinnovo (vedi articolo).