Scaloni: «Correa e Gonzalez fuori un dolore. Formazione? Non ho deciso»

Scaloni ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia di Polonia-Argentina. Il commissario tecnico della Seleccion, che non ha parlato di formazione e della questione Lautaro Martinez (vedi articolo), ha ricordato di aver dovuto sostituire Correa per infortunio.

LE DEFEZIONI – Lionel Scaloni torna sulle esclusioni dell’Argentina: «Quando resta fuori un giocatore, come Joaquin Correa o Nico Gonzalez, è un dolore. Hanno portato delle cose, però quando abbiamo chiuso la rosa non abbiamo guardato ad altro che non sia la nostra rosa. Evitare agli ottavi la Francia? Per prima cosa dobbiamo passare, che non è fatta. Senza mancare di rispetto a nessuno abbiamo un cammino e vogliamo passare, poi nessuno è in condizioni di scegliere chi sfidare. La formazione? Non ho ancora deciso».