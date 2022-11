Dumfries fra i possibili partenti Inter, arriva la richiesta dalla ‘solita’ squadra

Dumfries alle 16 sarà in campo in Olanda-Qatar (vedi formazioni). Sul laterale dell’Inter, secondo 90min, è arrivata nel frattempo una richiesta di mercato da valutare.

IL TENTATIVO – C’è una società che, negli ultimi mesi, sembra aver messo gli occhi solo su giocatori dell’Inter. È il Tottenham, che secondo 90min ha fatto una richiesta per Denzel Dumfries. Si tratterebbe dell’ennesimo nerazzurro richiesto da Antonio Conte, nonostante quest’ultimo non l’abbia allenato a Milano. Emerson Royal e Matt Doherty sono sulla lista dei cedibili per gennaio, con un prestito in vista per Djed Spence. C’è la possibilità di vendere Dumfries a gennaio, ma lasciandolo in prestito all’Inter fino al termine della stagione. Il Tottenham, in ogni caso, vorrebbe portarlo subito a Londra. In aggiunta c’è anche il Chelsea su Dumfries, oggetto di valutazioni di mercato.

Fonte: 90min.com – Sean Walsh, Graeme Bailey