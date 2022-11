Olanda-Qatar, 3/3 per Dumfries (e de Vrij): le formazioni ufficiali

Il Gruppo A dei Mondiali è il primo che si conclude: Ecuador-Senegal e Olanda-Qatar si giocano alle 16. Sono appena uscite le formazioni ufficiali, nella seconda partita conferma per il duo dell’Inter de Vrij e Dumfries. Ossia: per la terza volta su tre il difensore va in panchina e il laterale va titolare.

OLANDA-QATAR – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, de Roon, F. de Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay.

In panchina: Pasveer, Bijlow, Frimpong, de Ligt, de Vrij, Malacia, Koopmeiners, Berghuis, Taylor, Janssen, Xavi Simons, Bergwijn, Weghorst, L. de Jong, Lang.

Commissario tecnico: Louis van Gaal

Qatar (5-3-2): Barsham; Pedro Miguel, A. Hassan, Ahmed, Khoukhi, Mohamad; Hatem, Al-Haydos, Madibo; Akram Afif, Almoez Ali.

In panchina: Al-Sheeb, Y. Hassan, Waad, Salman, Alaaeldin, Assadalla, Muntari, Boudiaf, Khidir, Hisham, Muneer, Al-Hajri, Abdulraheem, Gaber, Tarek.

Commissario tecnico: Félix Sanchez