Pasalic: «Lukaku tra i migliori al mondo, non è al top ma seve attenzione»

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta e della Croazia, sarà avversario di Lukaku giovedì in Croazia-Belgio al Mondiale. Parole di stima nei confronti del centravanti dell’Inter

SERVE ATTENZIONE − Mario Pasalic sfiderà insieme a Brozovic con la Croazia il Belgio per la gara decisiva nel gruppo F. Le parole del centrocampista dell’Atalanta su Lukaku dell’Inter: «Non è al massimo della forma perché non gioca da molto tempo, ma è importantissimo per il Belgio ed è uno dei migliori attaccanti al mondo. Se gioca contro di noi, gli presteremo attenzione. Il Belgio però non è solo Lukaku, dobbiamo concentrarci su tutta la squadra, non solo sui singoli».