Fortin: «Onana è un top player, penso sia stato un problema caratteriale»

L’ex portiere Marco Fortin, con un brevissimo passato anche all’Inter, ospite di Radio Sportiva, ha parlato dell’esclusione di Andrè Onana dalla nazionale del Camerun.

PROBLEMA CARATTERIALE − Marco Fortin ha parlato del caso tra il portiere dell’Inter Andrè Onana e l’allenatore del Camerun Rigobert Song: «Mi è capitato sicuramente di dare il mio puto di vista. Però poi credo ci sia sempre il rispetto dei ruoli. Probabilmente credo che questo non sia stato un provvedimento tecnico, ma disciplinare. O almeno lo presumo da spettatore esterno. È chiaro che Onana ha determinate caratteristiche e credo che l’allenatore sapeva che tipo di portiere si portava appresso quando lo ha convocato. Stiamo parlando comunque di un top player. Credo che comunque si sia trattato di un problema caratteriale tra i due. Non penso c’entri il fatto del suo modo di giocare la palla con i piedi, altrimenti vorrebbe dire non conoscere per nulla le qualità tecniche di un calciatore. Sicuramente c’è stato altro sotto».