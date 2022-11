Zanetti: «L’Argentina cresca d’intensità. Alvarez? Determinato e coinvolto!»

Javier Zanetti in un editoriale sul quotidiano argentino La Nacion, ha parlato di questo inizio di Mondiale dell’Argentina. Il vice presidente dell’Inter ha poi espresso un particolare apprezzamento per il sostituto in attacco di Lautaro Martinez, Julian Álvarez.

CRESCERE IMPARANDO − Javier Zanetti ha parlato delle prime uscite della nazionale Argentina nel Mondiale: «Possa l’Argentina, con l’anima nel corpo, ritrovarsi come squadra convinta e pericolosa. Non è facile battere i nervi. Infidi, bloccano sempre le buone intenzioni. Il Messico è passato, ma ha lasciato innumerevoli insegnamenti. La crescita della selezione dipenderà dall’apprendimento. E voglio soffermarmi su un tratto principale che i ragazzi dovrebbero correggere: aumentare l’intensità».

BUON APPROCCIO − L’ex capitano dell’Inter ha poi parlato dell’ottima figura fatta dai subentrati nel match con il Messico. In particolare ha voluto esprimere un particolare apprezzamento per Julian Álvarez, sostituto di Lautaro Martinez. Le sue parole: «Mi è piaciuto l’ingresso di Julian Álvarez. Determinato, coinvolto, con la voglia di essere protagonista nei minuti che deve giocare. Sentirsi preziosi in un Mondiale, indipendentemente da quanti minuti l’allenatore capisce di volerti usare in campo, è molto importante. Ci vuole l’apporto di tutti e non è banale. Torno al concetto di dettaglio: è un’opportunità, un momento».