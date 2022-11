Onana: «Molto fortunato a giocare con gente come Lukaku e De Bruyne!»

Onana, solo omonimo del portiere dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa per il Belgio. Il giovane centrocampista si ritiene fortunato di stare accanto a campioni come Lukaku, De Bruyne e Hazard

FORTUNATO − Le parole di Amadou Onana in merito ad alcuni suoi compagni: «Non sono ancora completo, come giocatore ma anche come uomo. Fortunatamente, ho la possibilità di giocare grandi giocatori, come Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku. Quando ero piccolo ammiravo molto Paul Pogba, mi piace come giocava. Cerco di imparare da tutti, anche dai giocatori di serie inferiori. Sono davvero molto disponibile ad imparare. Sto cercando di mostrare le mie qualità. Per me il calcio è un’opportunità. E voglio godermi ogni momento in campo. Non ho niente da perdere». Le sue parole riprese da Le Soir.