Gagliardini può partire già a gennaio: su di lui una big spagnola

Roberto Gagliardini è ormai verso la fine del suo periodo all’Inter. Il contratto del centrocampista scadrà a giugno. Su di lui c’è l’interesse di una squadra spagnola.

GENNAIO – Roberto Gagliardini potrebbe salutare l’Inter già a gennaio. Su di lui c’è l’interesse di alcune squadre italiane, ma per giugno quando scadrà il suo contratto. Chi invece potrebbe puntare su di lui già a gennaio è il Siviglia. Il club spagnolo ha da poco cambiato allenatore. Sulla panchina dei rojiblancos ora c’è Jorge Sampaoli. Secondo quanto riporta Fichajes, quotidiano spagnolo, la squadra andalusa mira a rinforzarsi già a gennaio data la classifica.

OCCASIONE – Il Siviglia non naviga in acque tranquille. Gli andalusi sono terz’ultimi in classifica e a gennaio saranno tra le squadre più attive sul mercato per risalire. Gagliardini si tratta di un’occasione, in un ruolo in cui gli spagnoli hanno bisogno di un giocatore difensivo. Monchi, ds del Siviglia, vuole regalare il centrocampista a Sampaoli già a gennaio, contando di non pagarlo più di tanto per poter investire anche in altri ruoli.