Galtier: «Barcellona e Juventus eliminate? Il calcio non è scienza esatta»

Christophe Galtier, intervistato da Marca, ha parlato dell’eliminazione in Champions League di Barcellona, Juventus e Atletico Madrid. L’Inter ovviamente ne sa qualcosa sui catalani

ELIMINATE − Il Barcellona è stato eliminato dall’Inter nel girone C di Champions League. Il tecnico del PSG Galtier sorpreso: «Juventus, Atletico Madrid e Barcellona si qualificano sempre agli ottavi di finale ed è stata una grande sorpresa che questa volta non li hanno raggiunti. Ciò dimostra come il calcio non sia una scienza esatta. Niente è facile in Champions League. E fortunatamente questo genere di cose accade per lo spettacolo, per la suspense, per i tifosi. Il Napoli e il Bayern Monaco le due squadre che più mi hanno impressionato durante la prima fase. Hanno avuto un rendimento incredibile».