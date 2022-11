IN – Onana escluso dal Camerun, nemmeno Eto’o ha potuto ‘salvarlo’

Onana, come ampiamente raccontato in mattinata, è fuori dai Mondiali dopo la clamorosa esclusione da parte del Camerun (vedi articolo). Inter-News.it, fra le varie informazioni, ha compreso anche il ruolo di Eto’o.

NIENTE DA FARE – Nell’esclusione di André Onana non è potuto nemmeno intervenire Samuel Eto’o. L’ex Inter, compagno di squadra nel Camerun di Rigobert Song quando l’attuale commissario tecnico della nazionale africana era calciatore, è in Qatar come presidente della federazione. Come appreso da Inter-News.it, Eto’o si è dovuto mantenere neutrale sulla vicenda. Per Onana adesso il ritorno in Italia dal Qatar, con Simone Inzaghi che lo riavrà prima di quanto previsto.

Fonte: Inter-News.it