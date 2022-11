Lautaro Martinez ‘nascosto’ in Argentina-Messico: il confronto con Alvarez

Lautaro Martinez sabato in Argentina-Messico ha faticato a trovare spazi. Quanto abbia faticato risulta chiaro dal confronto col suo sostituto, Julian Alvarez.

PRESENZA NULLA – L’Argentina ha vinto la sua seconda partita col Messico, ma Lautaro Martinez non si è ancora scrollato di dosso le difficoltà di questo inizio ai Mondiali. Anzi, secondo le pagelle è stato proprio il peggiore in campo. Il Toro nella partita è stato soffocato dalla difesa avversaria. Rimanendo incapace di trovare spazi, ricezioni e anche di dare opzioni ai compagni. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored:

Sono appena 14 in 63 minuti. Tutti tranne un paio ben lontani da quella che dovrebbe essere la sua zona d’influenza. Con 6 passaggi tentati. Ma per capire al meglio le difficoltà dell’attaccante dell’Inter si può fare un parallelo con Julian Alvarez.

STESSI TOCCHI – L’attaccante del Manchester City è l’alternativa a Lautaro Martinez nel ruolo di punta. E proprio al suo posto è entrato al minuto 63. Giocando quindi gli ultimi 27 minuti. Ecco la mappa dei suoi tocchi sempre da WhoScored:

Curiosamente anche quelli di Alvarez sono 14. Realizzati però in un minutaggio nettamente inferiore. Con 8 passaggi tentati. Nulla di strabiliante, ma una dimostrazione di come Lautaro Martinez potesse fare di più come movimenti e presenza.