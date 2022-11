Onana, dalle strane richieste di Song alla risposta ‘a tono’: ecco tutta la ricostruzione dei fatti – CdS

André Onana è stato sospeso dal Camerun a seguito di alcune divergenze (e soprattutto incomprensioni) con il CT Rigobert Song e le sue richieste insolite (vedi QUI). Poi la risposta ‘a tono’ del portiere dell’Inter: ecco tutta la ricostruzione dei fatti secondo il Corriere dello Sport.

LA RICOSTRUZIONE – André Onana è stato sospeso dal Camerun poche ore prima della partita contro la Serbia dopo una discussione accesa con il CT della squadra, Rigobert Song. Le incomprensioni tra i due partono da molto lontano, precisamente dall’allenamento di sabato scorso. Il commissario tecnico ha rimproverato Onana di utilizzare con eccessiva disinvoltura il gioco con i piedi, dopo i 26 tocchi fuori dall’area registrati contro la Svizzera: «Non sei mica più all’Ajax, se continui così faccio giocare Devis». Cioè, Epassy. Onana, infastidito, avrebbe risposto a tono. Domenica poi, Song ha comunicato la formazione alla squadra, con l’interista fuori. E Onana ha reagito annunciando che non sarebbe andato in panchina. Da qui il provvedimento disciplinare di escluderlo dalla rosa. Ma evidentemente i problemi partono già da molto prima, con il gruppo squadra già infastidito per l’esonero dell’allenatore portoghese Toni Conceicao, che aveva guidato la squadra alla qualificazione. Inoltre, altro motivo che ha portato allo scontro tra i due, sarebbe nato nato a proposito di N’Koulou. Il portiere ne aveva “sconsigliato” l’utilizzo. Una discussione tira l’altra. L’epilogo è stato quasi inevitabile.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida