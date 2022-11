Inter, Mondiale amaro. Lautaro Martinez delusione, brilla solo uno – TS

Non è stato un Mondiale esaltante sin qui per i calciatori dell’Inter. Secondo Tuttosport la delusione principale è Lautaro Martinez, ma anche altri nerazzurri sono andati sotto le aspettative

DELUSIONE – Ad oggi per l’Inter il Mondiale ha riservato poche note liete. I calciatori nerazzurri impegnati in Qatar infatti, secondo Tuttosport, non hanno brillato. Ad aver deluso di più, secondo il quotidiano, è Lautaro Martinez: l’attaccante non ha trovato alcun gol e, contro il Messico, non si è mai reso pericoloso tanto da essere sostituito al 63′ dal CT Scaloni. Onana si è reso protagonista di uno spiacevole episodio con il Camerun e rischia l’esclusione. Lukaku, appena rientrato dall’infortunio, difficilmente sarà uno dei protagonisti della manifestazione. Anche Dumfries e de Vrij non hanno vissuto un mondiale esaltante sin qui: il primo alterna sortite devastanti sulla fascia a momenti di timidezza ed impaccio. Il difensore, invece, non ha mai messo piede in campo. L’unico a dare segnali positivi, ad oggi, è Marcelo Brozovic.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini