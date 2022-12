N’Kono: «Onana mio erede ma non smarrisca l’umiltà! Fiducia su Eto’o»

In merito alla diatriba tra il Camerun e Onana si è espresso anche l’ex portiere dei Leoni Indomabili, N’Kono. Qualche raccomandazione all’interista, suo degno erede

PRIMA IL COMPORTAMENTO − L’ex leggenda del calcio africano, Thomas N’Kono, è stato intercettato a Qatar: «Onana è il mio erede. Un ottimo portiere che però deve mantenere l’umiltà: spero che non la smarrisca. I valori dei comportamenti sono più importanti delle qualità tecniche. Non so cosa sia successo nello specifico con il Camerun, ma ho fiducia nel lavoro di Eto’o e credo che la nostra nazionale possa crescere».

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona