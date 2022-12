Brozovic in preallarme per la finalina Croazia-Marocco! Cosa filtra − CdS

Le condizioni di Marcelo Brozovic non preoccupano ma la Croazia e l’Inter rimangono comunque vigili. Il centrocampista, uscito contro l’Argentina al 50′, è in dubbio per la finale terzo/quarto posto contro il Marocco

SENSAZIONI − È già vigilia di Croazia-Marocco, gara valida per la finale terzo/quarto posto. La cosiddetta finalina. Sono da monitorare le condizioni di Brozovic, uscito per un fastidio muscolare contro l’Argentina in semifinale. Gli esami hanno dato esito negativo, ma c’è adesso da capire se Dalic lo rischierà o meno. Al momento filtra una certa dose di buonsenso, ovvero di tenere il regista fuori dai giochi. Per l’Inter sarebbe un’ottima notizia. Il croato, insieme a Lukaku, dovrà essere l’uomo di punta del 2023 e le ricadute o altri tipi di problemi non sono più ammessi.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona