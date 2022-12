Marocchi: «Croazia? Centrocampo top, ma in quattro anni fatti miracoli!»

Marocchi ha parlato in merito alla sconfitta della Croazia contro l’Argentina per 3-0. Nonostante il centrocampo top con Modric, Brozovic e Kovacic, la selezione di Dalic non poteva fare altro

MIRACOLI − Ospite negli studi de ‘L’Originale‘ su Sky Sport, Giancarlo Marocchi si è espresso sulla Croazia di Brozovic e soci: «Croazia? Ci fosse stato attaccante al loro livello… Quelli che si sono alternati non avevano una grande qualità tecnica. Non si poteva far di più nonostante un centrocampo così forte e un Perisic sempre molto intraprendente. Ma in quattro anni credo abbiano fatto dei miracoli».