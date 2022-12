Lukaku a lavoro con il gruppo. Obiettivo riconquistare l’Inter e il rinnovo

Romelu Lukaku è tornato stabilmente ad allenarsi con il gruppo ad Appiano Gentile. Il gigante belga vuole riconquistare l’Inter a suon di gol dopo un 2022 disastroso. L’obiettivo è guadagnare il rinnovo del prestito per l’anno prossimo.

RABBIA – Romelu Lukaku non ha vissuto il suo anno migliore fino ad adesso. Il 2022 è totalmente da dimenticare: tra Chelsea, Inter e Belgio pochi minuti in campo, tanti infortuni e delusioni cocenti, soprattutto nell’ultimo Mondiale. Gli errori contro la Croazia rimarranno perennemente nella testa di Lukaku, che però deve sfruttare la rabbia e la voglia di rivalsa per riprendersi la fiducia di Inzaghi e dei tifosi nerazzurri. In questa stagione sono arrivati solamente 2 gol contro Lecce e Viktoria Plzen: troppo poco per pensare ad un eventuale rinnovo per l’anno prossimo. Serve di più per vincere, per fare almeno meglio rispetto alla prima parte di stagione.

Inter, Lukaku da ritrovare!

RINNOVO – La situazione contrattuale di Romelu Lukaku non è delle più semplici. L’Inter ha ottenuto un accordo con il Chelsea soltanto per un prestito, rimandando la reale trattativa alla prossima estate. La prospettiva prevede che sarà rinnovato questo prestito di un anno, ma tutto ciò non è ancora sicuro. C’è la società londinese da convincere, ma soprattutto Lukaku deve ricominciare a giocare e contribuire alla causa. Negli ultimi giorni il belga si è fatto trovare pronto e sorridente per gli allenamenti, l’obiettivo è ritrovare minuti nelle prossime amichevoli contro Real Betis, Reggina e Sassuolo. Il Napoli viaggerà verso San Siro tra poche settimane, il tempo scorre e big Rom ha il mirino già puntato (vedi articolo). I partenopei sono avvertiti.