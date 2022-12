Lautaro Martinez manda l’Argentina in semifinale! Decisivo ai rigori sull’Olanda

Lautaro Martinez dopo dei Mondiali negativi si riscatta: è lui l’uomo decisivo per portare l’Argentina in semifinale! Dopo Croazia-Brasile (vedi articolo) a Brozovic dell’Inter si aggiunge il Toro, che segna il rigore della vittoria dopo che l’Olanda di Dumfries aveva rimontato da 0-2 a 2-2 al 101′.

IN SEMIFINALE – Alla quinta volta – finalmente – ecco Lautaro Martinez! L’Argentina batte l’Olanda 5-6 ai rigori (2-2 al 90′ e 120′), al termine di una partita entusiasmante. Dopo trentacinque minuti con la Seleccion che si fa preferire sale in cattedra Lionel Messi: serpentina palla al piede e assist geniale per Nahuel Molina che raccoglie in area e firma lo 0-1. Il gol è dell’ex Udinese, la giocata è tutta del numero 10. Lo stesso Messi nella ripresa sfiora il raddoppio, con un calcio di punizione a un passo dall’incrocio. Al 73′ rigore per l’Argentina: ingenuo fallo di Denzel Dumfries, che sgambetta Marcos Acuna appena entrato in area da sinistra. Dal dischetto va ovviamente Messi, che rispetto alla partita con la Polonia supera il portiere.

LA RIMONTA – Sembra finita, ma Louis van Gaal ha ancora delle scelte clamorose. La prima è Wout Weghorst in campo al 78′, passano quattro minuti e su cross da destra accorcia le distanze. Il recupero è, come al solito, lunghissimo per le tante interruzioni: si arriva al 100′. A cinquanta secondi dalla fine ingenuità clamorosa di German Pezzella, che fa fallo su Weghorst: punizione dal limite. Tutti pensano che Teun Koopmeiners tiri, invece fa uno schema e serve Weghorst che trova un sinistro a incrociare vincente per l’assurdo e impensabile 2-2 al 101′ che prolunga Olanda-Argentina.

TEMPI SUPPLEMENTARI – Molto meglio l’Argentina dell’Olanda nei trenta minuti aggiuntivi. Si vede anche Lautaro Martinez, entrato all’82’ per Julian Alvarez, con un tiro al 115′ destinato in porta che Virgil van Dijk respinge. Angel Di Maria ci prova da calcio d’angolo, Andries Noppert è attento. Il portiere oranje è scavalcato al 121′ da un gran tiro di Enzo Fernandez, ma fortunato perché la conclusione si stampa sul palo e si va ai rigori.

RIGORI – Emiliano Martinez para il primo tiro, a Virgil van Dijk. Messi, a differenza di Neymar nel pomeriggio, calcia per primo e trasforma. Dibu respinge anche la conclusione di Steven Berghuis, secondo su due stavolta nell’altro lato. Noppert intuisce la traiettoria di Paredes, ma non basta: è gol. Segnano Koopmeiners e il subentrato Gonzalo Montiel, il primo tiro decisivo è di Weghorst che non sbaglia. Lo fa invece Fernandez, calciando a lato. Luuk de Jong spiazza Emiliano Martinez, ma Lautaro Martinez segna il suo e l’Argentina elimina l’Olanda prendendosi le semifinali dei Mondiali con la Croazia.