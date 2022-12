FOTO – Brozovic festeggia dopo il trionfo della Croazia: «Semifinale!»

Brozovic ha partecipato al trionfo della Croazia, che ha superato il Brasile accedendo alle semifinali dei Mondiali (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter ha festeggiato via Instagram con una foto di gruppo.

IMPRESA COMPIUTA – Due qualificazioni su due per la Croazia ai rigori: dopo il Giappone si prende lo scalpo anche del Brasile. Un trionfo che tutta la nazionale ha festeggiato in campo, inevitabilmente, in attesa di conoscere quale sarà l’avversario in semifinale ai Mondiali. A celebrare lo strepitoso epilogo, dopo l’1-1 ripreso al 117′, anche (ovviamente) Marcelo Brozovic.

“Semifinaleeeeee!”, la gioia di Brozovic sul suo account Instagram, ottenendo oltre 6.600 “mi piace” in appena cinque minuti dalla pubblicazione.