Inter, attacco in ricostruzione ad Appiano Gentile. Ne manca solo uno

Dopo i giorni passati a Malta l’Inter ha ripreso gli allenamenti anche ad Appiano Gentile. Il programma è fitto e l’obiettivo è chiaro. In attacco comincia la ricostruzione: è rientrato oggi il primo, manca il prossimo tra poche ore. Lautaro Martinez ancora in Qatar.

RICOSTRUZIONE – Sono ricominciati gli allenamenti ad Appiano Gentile per l’Inter. Si entra nel vivo della seconda preparazione della stagione e i giocatori ritornano tra i protagonisti. Dopo una settimana a Malta con ben 11 ragazzi della Primavera, piano piano il programma prevede il rientro dei big. Oggi è tornato Joaquin Correa che vuole riconquistare la fiducia di Simone Inzaghi fin da subito. La sua esperienza a Milano è stata totalmente deludente e c’è bisogno di altro per trovare spazio nelle gerarchie. Domani tornerà anche Romelu Lukaku, pronto per riprendersi la città e i tifosi a suon di gol a partire da gennaio (vedi articolo).

Inter, si riparte dall’attacco

SPUNTATI – Nelle due amichevoli vinte a Malta contro Gzira United e Red Bull Salisburgo Inzaghi ha dovuto rivoluzionare il reparto offensivo. L’unico sempre presente Edin Dzeko, poi Valentin Carboni e Henrikh Mkhitaryan. Per le due seconte punte 3 gol e 1 assist, uno score che è andato oltre le aspettative sul loro rendimento in quel ruolo. Da domani sarà possibile per l’allenatore piacentino lavorare nuovamente con l’attacco quasi al completo: mancherà Lautaro Martinez, che intanto ha portato la qualificazione alla sua Argentina. Il lavoro comincia a farsi serio, ritrovare Lukaku e Correa sarà fondamentale per avere nuovi spunti nella seconda parte di stagione. Dzeko e Lautaro guidano l’attacco da un anno e mezzo ininterrottamente, hanno estremo bisogno di respirare e avere delle possibilità di riposare.