La Croazia di Brozovic non sfonda: pari col Marocco nel match fra ex Inter

Marocco-Croazia ha visto Brozovic in campo per novanta minuti in una gara ufficiale per la prima volta dopo l’infortunio: 0-0 il risultato finale. Il centrocampista dell’Inter ha ritrovato tre ex compagni come Hakimi, Kovacic e Perisic.

NULLA DI FATTO – Terzo 0-0 nelle ultime quattro partite dei Mondiali. Nessun gol fra Marocco e Croazia, in una partita che comunque ha avuto degli spunti interessanti. Primo tempo col Marocco intraprendente, anche se le due occasioni migliori sono della Croazia. Ivan Perisic, uno dei tre ex Inter in campo dal 1’ (Marko Livaja subentra), ci prova da lontano in avvio e quasi trova il bersaglio grosso. In chiusura di frazione cross di Borna Sosa (obiettivo nerazzurro) e deviazione sottomisura di Nikola Vlasic che Yassine Bounou salva con un prodigio. Il centrocampista offensivo del Torino, che prima della sua chance aveva avuto un problema fisico, all’intervallo lascia il posto a Mario Pasalic. A inizio ripresa salvataggio di Sofyan Amrabat su Dejan Lovren. Si fa male anche Noussair Mazraoui, che in precedenza aveva sfiorato l’1-0 con un colpo di testa respinto da Dominik Livakovic. Al 65′ gran punizione toccata per Achraf Hakimi e Livakovic deve ancora impegnarsi per evitare il gol da trenta metri. Finale senza spunti, Marocco-Croazia 0-0 e nel Gruppo F l’altra partita oggi sarà Belgio-Canada alle 20. Novanta minuti in campo (più recupero…) per Marcelo Brozovic.