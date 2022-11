Barzaghi: «Truffert-Inter? Molto più semplice arrivare a un altro giocatore»

Marco Barzaghi ha parlato su YouTube di Adrien Truffert, esterno sinistro di proprietà del Rennes, accostato di recente all’Inter.

TRUFFERT – Queste le parole di Marco Barzaghi su Adrien Truffert, esterno sinistro del Rennes accostato di recente all’Inter, tramite il proprio canale YouTube. «Oggi sembra l’obiettivo principale. Esterno sinistro del Rennes, molto interessante veloce, però valutazione alta. Quindici milioni che non dico che sia quasi impossibile, ma sicuramente molto più semplice arrivare a Jesus Vazquez che può arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto da fissare. Chiaramente Truffeur ha giocato molto di più di Vazquez che ha solo quattro presenze all’attivo e non sta giocando mai. Truffert è un titolare fisso del Rennes, ma costa 15 milioni».

GOSENS – Barzaghi ha poi aggiunto. «Serve però che Gosens decida di andar via e di lasciare l’Inter a gennaio, cosa tutta da da vedere e ancora da capire, anche perché non c’è l’offerta giusta. Si è parlato anche dello Schalke, la sua squadra del cuore, ma deve arrivare l’offerta economicamente giusta anche per non fare una minusvalenza e per non comunque privare l’Inter di un giocatore di sicura esperienza. Tutti questi nomi che si stan facendo, super giovani, sono un po’ un rischio per una squadra che comunque avete visto quando mette Gosens ha un’alternativa di spessore che ti riesce a segnare il gol partita al Camp Nou, cioè stiamo parlando di… Adesso lasciamo perdere che non è stato convocato al Mondiale, ma di un Nazionale tedesco che era stato il migliore agli ultimi Europei. Poi le sue problematiche fisiche, da cui però sembra essere sempre più lontano e lo speriamo per l’uomo per il giocatore che non ha mai detto una virgola fuori posto e si è sempre comportato nel modo migliore».

Fonte: YouTube Marco Barzaghi