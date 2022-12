Inter, disastro dell’euro-rivale Diogo Costa! Un’uscita che vale i Mondiali

Nella partita tra Marocco e Portogallo sono stati protagonisti anche 3 calciatori del Porto, prossima squadra rivale dell’Inter in Champions League. L’attenzione va soprattutto a Diogo Costa, il portiere che ha determinato, ma in modo negativo.

PESSIMO – Tra i giocatori protagonisti dei Mondiali del Portogallo ci sono stati 3 titolari del Porto, la prossima rivale dell’Inter in Champions League. Si parla del solito ed eterno Pepe, che ha dominato e sorpreso anche a 39 anni nonostante l’eliminazione, di Otavio e del portiere Diogo Costa. Proprio quest’ultimo ha determinato in maniera negativa per la sua nazionale. Sul gol del vantaggio del Marocco al minuto 42 di En Nesyri è arrivato un errore grossolano di Diogo Costa, che in uscita su un cross non ha preso la palla, lasciando la porta completamente vuota. Quest’episodio può segnare la carriera del portiere, che ora però potrà focalizzarsi sul Porto e sul percorso europeo. Davanti ci saranno gli uomini di Simone Inzaghi, già tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile (vedi articolo).