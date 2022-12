Brambati: «Inter può rimontare e lottare per lo scudetto! L’organico…»

Massimo Brambati sulle frequenze di TMW Radio ha parlato della possibile rimonta in Serie A dell’Inter alla ripresa del campionato.

LOTTA SCUDETTO – Brambati crede nella rimonta scudetto dei nerazzurri dopo un inizio stagione assolutamente da rivedere: «Io l’Inter la vedo come una squadra che ha tutte le carte in regole per rimontare. Ha un organico importante e non so perché abbia perso così tante partite perché cinque su quindici è 1/3 delle gare. Se si danno una raddrizzata un po’ tutti riescono a venirne fuori. Per quello che si è visto finora si potrebbe dire di no, però hanno fatto molto meno rispetto quello che si potrebbe fare.».