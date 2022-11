Herdman: «Dall’altra parte Brozovic, Modric e Kovacic! Sfida meravigliosa»

Herdman, tecnico del Canada, ha presentato in conferenza stampa l’imminente match contro la Croazia. Il CT non dimentica che dall’altra parte ci sarà il trio Brozovic, Modric e Kovacic

FINALMENTE QUI − Tra poche ci sarà Croazia-Canada, il tecnico Herdman presenta la gara: «Abbiamo aspettato 36 anni per arrivare al Mondiale, non c’è motivazione più grande. Ci sono voluti molti anni per arrivare a questo livello, ho parlato con i miei giocatori, questa è una partita molto importante. Dall’altra parte ci aspettano Modrić, Kovačić, Brozović… Sarà una partita meravigliosa. I marocchini sapevano cosa volevano. Ovviamente puoi sempre imparare qualcosa, ma sono due squadre diverse. La Croazia ha una mentalità vincente, noi abbiamo lavorato nell’ombra, cercando un modo per batterli».