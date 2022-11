Moratti: «Se avrei esonerato Inzaghi? Da tifoso può venir voglia! Napoli…»

Moratti, che ha parlato del futuro dell’Inter e di Lukaku (vedi articolo), vede un Napoli decisamente favorito per lo scudetto. L’ex patron nerazzurro, intervenuto sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, commenta anche le voci di inizio stagione che volevano un Inzaghi vicinissimo all’esonero

FAVORITISSIMI – Massimo Moratti vede un Napoli decisamente favorito per la lotta scudetto: «Questo Mondiale è stranissimo, però comunque il Napoli sta facendo un campionato non legato al Campionato del Mondo ma legato alle sue capacità, alle mosse sul mercato e ad un ottimo allenatore. Tutto quello che è capitato porta il Napoli ad essere una squadra in forma. Se continua anche solo al 70% vince il campionato».

MECCANISMI – Moratti commenta anche le voci di inizio stagione che volevano un Simone Inzaghi sull’orlo dell’esonero: «Se avrei esonerato Inzaghi nel momento buio? Sai quelle cose lì le fai se sei dentro, non posso dirlo. A parte un discorso umano che pesa tantissimo in questi casi, poi devi avere l’alternativa pronta ed essere sicuro. Devo essere all’interno del meccanismo, da fuori ragionando da tifosi può venir voglia di farlo. Poi l’Inter gioca anche bene».