FOTO – Olanda-Argentina, due dell’Inter uomini copertina del quarto di finale

Olanda-Argentina sarà il secondo quarto di finale in programma oggi dopo Croazia-Brasile in campo alle 16. In campo tutti i giocatori dell’Inter presenti ancora al Mondiale. Due uomini copertina tra i nerazzurri.

IN COPERTINA – Olanda-Argentina è il secondo quarto di finale del Mondiale in programma oggi, in campo alle 20. Ma è soprattutto la sfida tra Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, oltre ovviamente Stefan de Vrij fin qui poco utilizzato. I primi due sono stati scelti come uomini copertina della sfida.

Fonte: Twitter [Olanda]