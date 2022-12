FOTO – Gosens soddisfatto del lavoro a Malta: «Lavoro intenso! Sensazioni positiva»

Robin Gosens è molto soddisfatto del lavoro svolto durante il mini-ritiro a Malta. Allenamenti intensi, così come certificato anche dalla foto pubblicata attraverso i suoi canali social.

SENSAZIONI POSITIVE – Gosens conclude il ritiro a Malta come i suoi compagni, sottolineando l’intensità del lavoro svolto. L’esterno tedesco è carico in vista della ripresa del campionato: «Sensazioni dopo un intenso lavoro svolto a Malta. Grazie per l’entusiasmo e la positività!». Di seguito il post pubblicato attraverso la sua pagina Instagram.

Fonte: Instagram [Gosens]