Skriniar, a breve la risposta del suo agente alla proposta dell’Inter: la situazione

Milan Skriniar da tempo ha ricevuto un’offerta concreta per il rinnovo di contratto da parte dell’Inter e presto darà una risposta concreta. Il giocatore sta valutando con attenzione la situazione ma in Viale della Liberazione c’è fiducia per mettere tutto nero su bianco. Ecco la situazione ad oggi

PRESTO UNA RISPOSTA – Skriniar dopo le vacanze è tornato ad allenarsi e giocare con l’Inter indossando anche la fascia da Capitano (poi ceduta anche ad Alex Cordaz), ulteriore segnale di fiducia da parte della società che lo coccola dopo il trambusto in estate e adesso spera in una risposta positiva. La proposta è arrivata ormai da tempo sul piatto dell’entourage del difensore, con un’offerta da 6,5 milioni più bonus. Dettagli che si avvicinano molto ai 7 richiesti dal giocatore. Il calciatore si è preso tutto il tempo per decidere e già dalla prossima settimana è attesa una risposta definitiva riguardo quello che sarà il futuro del giocatore. In Viale della Liberazione però c’è grande fiducia e si parla addirittura di un accordo già raggiunto e una semplice firma da mettere come pura formalità.