Corea del Sud-Portogallo, impresa di Son e compagni: vittoria e ottavi!

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, già qualificato agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, è sceso in campo contro la Corea del Sud nell’ultima giornata del Gruppo H. La Nazionale coreana trova la vittoria al 91′ e anche il passaggio del turno: la sfida termina 2-1. Fuori Uruguay e Ghana (vedi report)

IMPRESA – Il Portogallo va in vantaggio dopo appena 5′ dal fischio d’inizio con Horta. La Corea del Sud trova la reazione al 27′ quando in mischia su calcio d’angolo Cristiano Ronaldo di schiena fornisce involontariamente un assist vincente a Kim Young-Gwon: 1-1. Poco dopo lo stesso Cristiano Ronaldo si divora l’1-2. Quando tutto sembra andare verso l’1-1 e quindi l’eliminazione della Corea del Sud, ecco che arriva il colpo a sorpresa: Hee Chan Hwang al 91′ sigla il 2-1 in contropiede. Il risultato condanna l’Uruguay che ha fatto il suo contro il Ghana ma non è bastato. Avanti Portogallo, da primo in classifica e appunto Corea del Sud. Fuori Uruguay e Ghana.