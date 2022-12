Inter, movimenti in difesa: Inzaghi vuole ‘scippare’ un difensore a Mourinho!

L’Inter si muove per rinforzare la difesa dove Skriniar tratta il rinnovo mentre de Vrij è in uscita. Secondo quanto rivelato da Ilario Di Giovanbattista, direttore editoriale di RadioRadio, Inzaghi ha puntato dritto su un difensore della Roma molto apprezzato anche da Mourinho

COLPO GIALLOROSSO – L’Inter ha intenzione di fare qualcosa in difesa e l’ultima idea, secondo Ilario Di Giovanbattista, sarebbe Chris Smalling della Roma. L’inglese, molto apprezzato da José Mourinho, è in scadenza e Simone Inzaghi lo vuole a Milano: “Inter su Chris Smalling. Situazione: contratto in scadenza con la Roma a giugno. Per ora solo un incontro tra Pinto e il procuratore del giocatore. Il difensore si trova bene nella Capitale, punto di forza della difesa di Mourinho. Inzaghi lo vuole a Milano”, queste le ultime del direttore editoriale di RadioRadio.