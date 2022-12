L’Uruguay batte il Ghana 0-2 ma esce clamorosamente dai Mondiali!

In campo Ghana-Uruguay per l’ultima partita del girone ad eliminazione dei Mondiali. Dopo il rigore clamorosamente sbagliato dal Ghana, l’Uruguay si accende e segna due gol. La partita termina 0-2 e ma gli uruguayani non riescono a qualificarsi agli ottavi della Coppa del Mondo.

ELIMINATE – In campo Ghana-Uruguay per l’ultima partita del girone ad eliminazione dei Mondiali. Il rigore assegnato al Ghana al 17′ sembra poter dare una chiara direzione alla gara. Ma Jordan Ayew non sfrutta al meglio la grande possibilità di andare in vantaggio e sbaglia clamorosamente dal dischetto. Per Sergio Rochet è facile proteggere i pali dell’Uruguay, che sfrutta il momento di difficoltà degli avversari per attaccare. Al 26′, infatti, arriva il gol dello 0-1 uruguaiano grazie al colpo di testa vincente di Giorgian De Arrascaeta. Dopo pochi minuti, precisamente al 32′, il centrocampista del Flamengo si rende ancora protagonista e segna il raddoppio dell’Uruguay. Sull’azione del gol decisivo l’assist di Luis Suarez. Gli uruguayani sembrano tranquilli della qualificazioni agli ottavi dei Mondiali e nel secondo tempo non si impegnano particolarmente nel trovare un’altra rete. A pochi minuti dal termine della partita, però, in campo arriva la notizia della vittoria della Corea del Sud sul Portogallo (vedi articolo). La classifica del Gruppo H è improvvisamente ribaltata e gli uruguayani tentano il tutto e per tutto negli otto minuti di recupero. È inutile però, Ghana-Uruguay termina 0-2 ed entrambe le squadre vengono eliminate dai Mondiali.