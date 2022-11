Camerun, gran rimonta sulla Serbia! Senza Onana però prende tre gol

Senza l’escluso Onana (vedi articolo) il Camerun va sotto di due gol con la Serbia, ma rimonta ed evita quantomeno la sconfitta. Finisce 3-3 ed entrambe le squadre, pur attardate, hanno ancora qualche speranza di restare ai Mondiali.

PAREGGIOO – Pirotecnico 3-3 fra Camerun e Serbia, dopo l’esclusione di André Onana. In avvio occasione per Aleksandar Mitrovic, che si libera bene in area e col sinistro prende il palo. Lo stesso Mitrovic al 17′ non sfrutta un errore della difesa del Camerun e col destro manda incredibilmente a lato da due passi. Spreco che la Serbia paga al 29′, quando su calcio d’angolo da sinistra una sponda sul primo palo favorisce Jean-Charles Castelletto che segna da mezzo metro. All’inizio dei sei minuti di recupero il pareggio della Serbia, sempre da piazzato: punizione di Dusan Tadic e di testa Strahinja Pavlovic supera Devis Epassy, il sostituto di Onana. Punteggio clamorosamente capovolto al 48′, sempre del primo tempo: Sergej Milinkovic-Savic e riceve al limite e con il sinistro fa 1-2 all’intervallo. È splendida l’azione che porta la Serbia a trovare il terzo gol, con intercetto a centrocampo e discesa di Filip Kostic con passaggi in area e assist di Andrija Zivkovic per Mitrovic che finalmente riesce a segnare (53′). Castelletto fa anche assist: lancio dalle retrovie per Vincent Aboubakar, dribbling e pallonetto su Vanja Milinkovic-Savic. L’assistente segnala fuorigioco, il VAR ravvisa che invece l’attaccante del Camerun è in posizione regolare e il 2-3 è realtà. Due minuti dopo e arriva il pari, al 66′ azione in fotocopia e Aboubakar stavolta da destra serve Eric Maxim Choupo-Moting per il tap-in. Anche qui posizionamento disastroso della difesa della Serbia. Nel finale (88′) Mitrovic potrebbe fare 3-4, ma il suo destro va a lato.