Bucciantini: «Onana? Personalità incorruttibile. Non il problema del Camerun»

Si continua a discutere dell’esclusione di Onana da parte del Camerun, col portiere dell’Inter che ha finito i Mondiali in anticipo (vedi articolo). Il giornalista Bucciantini, ospite di Sky Sport 24, dà un breve giudizio della situazione.

FUORI DALLA NAZIONALE – André Onana non proseguirà i Mondiali in Qatar col Camerun per decisione del commissario tecnico Rigobert Song. Marco Bucciantini appare piuttosto sorpreso da quanto accaduto al portiere dell’Inter: «Voglio sapere cos’è successo. Ho l’impressione che compromettersi con Onana non sia facile, perché ha una sua personalità piuttosto marcata e incorruttibile per certi versi. O lo accetti com’è… Ma non mi sembrava il problema del Camerun, ecco».