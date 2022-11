Inter ai Mondiali, resoconto 2ª giornata: ancora nessun gol e il caso Onana

Con Camerun-Serbia 3-3 (vedi articolo) si è chiusa la seconda giornata per i giocatori dell’Inter ai Mondiali. Ed è finita in maniera clamorosa, con l’esclusione di Onana che ha già finito la sua esperienza in Qatar (vedi articolo). Ancora nessun gol e poche gioie, ma torna Lukaku.

INTER AI MONDIALI – SECONDA GIORNATA FASE A GIRONI

STEFAN DE VRIJ – Olanda-Ecuador 1-1 (2ª giornata Gruppo A) 0 minuti

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Ecuador 1-1 (2ª giornata Gruppo A) 90 minuti – vedi pagella

LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Messico 2-0 (2ª giornata Gruppo C) 63 minuti – vedi pagella

ROMELU LUKAKU – Belgio-Marocco 0-2 (2ª giornata Gruppo F) 9 minuti – vedi pagella

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Canada 4-1 (2ª giornata Gruppo F) 90 minuti – vedi pagella

ANDRÉ ONANA – Camerun-Serbia 3-3 (2ª giornata Gruppo G) 0 minuti

Segui su Inter-News.it tutte le notizie e gli approfondimenti sui giocatori nerazzurri convocati ai Mondiali.