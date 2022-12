Brozovic assente in Croazia-Marocco? Altro indizio dall’ultimo allenamento

Marcelo Brozovic è in forte dubbio per l’ultima sfida del Mondiale per la Croazia, cioè la finale 3°/4° posto contro il Marocco. Il centrocampista dell’Inter però difficilmente sarà impiegato, e un altro indizio arriva dall’ultimo allenamento.

DECIMATI – Marcelo Brozovic con molta probabilità non giocherà la finalina contro il Marocco al Mondiale in programma sabato 17 dicembre alle 16. Il centrocampista dell’Inter nel corso della semifinale contro l’Argentina ha accusato un dolore alla coscia che lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo. Per fortuna per l’Inter, gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma secondo quanto riportato da Indez.hr, anche oggi il giocatore non si è allenato con la squadra. Tutto fa pensare che dunque domani in Croazia-Marocco non ci sarà.

Fonte: index.hr