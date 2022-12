FOTO – Mihajlovic, anche Padelli si unisce al coro: «Una rarità nel calcio!»

Mihajlovic ci ha lasciati prematuramente all’età di 53 anni dopo una dura lotta con la leucemia. Tanti i messaggi di affetto, stima e cordoglio ai quali si aggiunge quello di Padelli, ex portiere dell’Inter, che definisce il serbo una rarità

RARITÀ – Sinisa Mihajlovic ha sconvolto il mondo del calcio e non solo con la sua prematura morte a causa di una leucemia. Tanti gli ex compagni, colleghi, amici che ricordano il serbo con affetto e stima ma anche tanti tifosi (vedi articolo). Daniele Padelli, ex Inter, dedica un bel pensiero su Instagram: “Diretto e sincero… Uomo vero! Una rarità nel calcio. Ciao mister“.

Questa la dedica di Padelli.