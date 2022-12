Dalmat: «Mihajlovic, che notizia triste. Che onore giocare contro di te»

Stéphane Dalmat, ex giocatore dell’Inter che ha sfidato da avversario Sinisa Mihajlovic in Serie A, lo ha ricordato dopo la sua morte attraverso un post pubblicato sui social.

NOTIZIA TRISTE – Dalmat è triste per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, che ha affrontato da giocare quando giocava nella Lazio. Di seguito il messaggio pubblicato in un post su Instagram: «Ho avuto l’onore di giocare contro di te quando giocavi nella Lazio. Un grande giocatore. Un pensiero alla sua famiglia. Riposa in pace Campione».