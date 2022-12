Mihajlovic, il pensiero della Curva Nord: «Il ricordo di un uomo vero»

Mihajlovic non ce l’ha fatta dopo una dura lotta contro la leucemia. L’ex allenatore del Bologna e giocatore di Inter e Lazio, per citarne due, sta ricevendo il cordoglio e l’amore di tanti ex compagni e colleghi ma anche tifosi (vedi articolo). È il caso della Curva Nord nerazzurra che dedica un pensiero al serbo

RISPETTO – Sinisa Mihajlovic aveva una forte personalità e un carattere certamente spiccato. Poteva piacere o non piacere, ma di certo il rispetto se l’è guadagnato in campo e fuori. Lo dimostrano le parole della Curva Nord dell’Inter, squadra nella quale ha giocato e allenato al fianco di Roberto Mancini: “La Curva Nord si stringe a famigliari, amici ed ai tanti tifosi che oggi soffrono per la straziante notizia della sua scomparsa. Il ricordo dell’uomo vero col quale abbiamo avuto l’onore di condividere un tratto del nostro percorso terreno ci accompagnerà per sempre. Ciao Sinisa”. Queste le parole dei sostenitori nerazzurri su Facebook.