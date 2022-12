Brasile, tutto facile contro la Corea del Sud: ai quarti contro Brozovic

Termina il sesto ottavo di finale dei Mondiali in Qatar. Il Brasile si sbarazza con facilità della Corea del Sud vincendo per 4-1 e chiudendo di fatto la sfida già nel primo tempo. Una prestazione stellare per i verdeoro che ai quarti di finale affronteranno la Croazia di Marcelo Brozovic.

UN ALTRO PASSO – Prosegue il percorso del Brasile di Tite verso la sesta Coppa del Mondo. Vittoria convincente dei verdeoro agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar e a farne le spese è la Corea del Sud. Dopo sette minuti di gioco è Vinicius Jr. ad aprire le marcature, con il raddoppio che arriva sei minuti dopo grazie al rientrante Neymar su calcio di rigore. Gli asiatici provano a reagire, ma alla mezz’ora i brasiliani mostrano tutto il loro repertorio tecnico con una spettacolare azione che si chiude con il 3-0 firmato Richarlison. Prima che finisca il primo tempo arriva anche il poker: Lucas Paquetá al 36′ piazza il 4-0. Magra consolazione per la Corea del Sud al 76′, con Paik Seung-Ho che trova il gol della bandiera per il 4-1 finale. Il Brasile passa ai quarti di finale, la sfida è alla Croazia di Marcelo Brozovic. Venerdì, ore 16.