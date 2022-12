Calhanoglu con la specialità della casa, un’arma in più per l’Inter

Hakan Calhanoglu si è reso protagonista di un bellissimo gol su punizione in Inter-Gzira United (vedi video). Il centrocampista turco ha mostrato uno dei colpi più pregiati del suo repertorio tecnico, che può rivelarsi un’arma in più per i nerazzurri.

PENNELLATA – Il grande gol di Hakan Calhanoglu in Inter-Gzira United ha mostrato nuovamente uno dei colpi migliori che ha nel repertorio tecnico. Ovvero il calcio di punizione. Quello di oggi in amichevole è stato un gol stupendo, una vera e propria pennellata che è valsa il momentaneo 3-1 nel 6-1 finale. Un’arma in più per Simone Inzaghi, che ha bisogno proprio di questi colpi anche per quelle partite difficili da sbloccare. Il vero e proprio colpo del campione. Hakan Calhanoglu lo sa e deve iniziare a mostrare regolarmente questi colpi che gli appartengono, per proseguire nel percorso di grande crescita delle sue prestazioni. Che lo stanno facendo diventare sempre più leader del centrocampo nerazzurro.