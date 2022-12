Inter-Gzira United, pagelle: gli assist di Bastoni valgono 8! Nessun flop!

Inter-Gzira United termina 6-1 (vedi tabellino). Vittoria ampissima della squadra di Inzaghi, con tante conferme e nuovi volti. Bastoni si distingue per i suoi assist vincenti e Calhanoglu per la splendida punizione. Nessuna insufficienza, ma qualcuno non brilla. Di seguito le pagelle di Inter-Gzira United, prima amichevole invernale.

SAMIR HANDANOVIC 6 – Nel primo tempo la fase offensiva degli avversarsi non lo impensierisce particolarmente. Sull’azione del gol dello Gzira, però, rimane a guardare. All’inizio dei secondi 45′ il suo intervento è decisivo per impedire il gol del 2-4, che avrebbe potuto riaprire la partita.

Dal 65′ ALEX CORDAZ SV – Subentra nel secondo tempo e si mette al braccio la fascia da capitano. Ma l’Inter domina sul campo e l’apporto del portiere è praticamente pari a zero.

Inter-Gzira United, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 6 – Non eccessivamente impegnato in fase di chiusura, avanza spesso per aiutare la squadra in fase di costruzione. Sul calcio d’angolo da cui parte l’azione del gol avversario, lascia Jefferson de Assis da solo, libero di calciare.

Dal 76′ TOMMASO GUERCIO SV –

FRANCESCO ACERBI 6,5 – Impensierito in poche occasioni, regge bene la fase offensiva avversaria.

Dal 76′ NICOLÒ BIRAL SV –

ALESSANDRO BASTONI 8 – Definirlo un ottimo difensore è decisamente poco. Con i due assist precisi, e fondamentali per i gol di Raoul Bellanova e Robin Gosens, si guadagna il posto di centravanti aggiunto e anche quello di migliore in campo.

Dal 65′ ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Sfiora di pochissimo il gol in occasione di un calcio d’angolo. Stacca di testa cercando il primo palo ma trova il fondo.

Inter-Gzira United, pagelle – CENTROCAMPO

RAOUL BELLANOVA 6,5 – Con il suo gol inaugura la goleada dell’Inter, ma sbaglia in fase di disimpegno e regala il calcio d’angolo da cui nasce la rete dello Gzira.

Dal 76′ STEFANO DI PENTIMA SV –

ROBERTO GAGLIARDINI 6 – Cerca di farsi notare in avanti ma non riesce a brillare. Prestazione che rispecchia le aspettative.

Dal 46′ HENRIKH MKHITARYAN 7 – Entra all’inizio del secondo tempo con grande grinta. Serve in area molti palloni interessanti, come quello valido per la rete di Federico Dimarco. Poi il compagno ricambia il favore e, sullo scadere dei 90′, lui stesso si rende protagonista del gol, chiudendo la gara con il 6-1 definitivo.

KRISTJAN ASLLANI 7 – Schierato al fianco di Hakan Chalanoglu, risponde più che presente alla chiamata di Simone Inzaghi. Firma il 2-0 dell’Inter con uno splendido gol calciato di destro, da fuori area.

Dal 66′ NIKOLA ILIEV 6 – Prova anche lui a distinguersi con una conclusione ma, al momento del tiro, trova il muro della difesa avversaria.

HAKAN CALHANOGLU 7,5 – Ancora una volta conferma di essere all’altezza del sostituito Marcelo Brozovic in regia. Prima si guadagna una punizione al limite dell’aria e poi la trasforma in prodezza. La palla scavalca la barriera e si piazza all’incrocio dei pali.

Dal 46′ NICOLÒ BARELLA 6 – Non si rende protagonista del match ma aiuta i compagni nella manovra.

ROBIN GOSENS 7 – Entra bene in partita e crea spunti interessanti per i compagni. Prova spesso a trovare la conclusione ma arriva un pizzico in ritardo. Sul finire del secondo tempo, però, trova finalmente il gol!

Dal 46′ FEDERICO DIMARCO 7 – Prezioso in fase di costruzione ma anche in quella offensiva. Un’altra buonissima prestazione, premiata dal suo sinistro che firma il gol del 5-1.

Inter-Gzira United, pagelle – ATTACCO

VALENTIN CARBONI 6 – Parte dal 1′ alla guida dell’attacco nerazzurro ma non incide sul risultato.

Dal 65′ ALEKSANDER STANKOVIC 6 – Si fa vedere in avanti ma non riesce a fare meglio del compagno sostituto.

EDIN DZEKO 6 – Un po’ al di sotto rispetto a quanto dimostrato nella prima parte della stagione con l’Inter. Contribuisce alla manovra offensiva ma non trova il gol.

– Dal 46′ DENNIS CURATOLO 6 – Buona prova del giovane, che subentra dalla panchina e si fa trovare spesso pronto sotto porta. Questa sera, però, per lui solo traversa piena con una palla colpita di testa.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Partita semplice ma ben preparata. Tante sostituzioni per lasciare spazio a chi ha visto poco (o niente) il campo in quest’inizio di stagione. Quest’amichevole è un’opportunità anche per individuare nuove alternative e forze fresche, sempre utili in vista di un campionato ad alti ritmi.