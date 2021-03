Perisic-gol: la Croazia batte 3-0 Malta. Solo panchina per Brozovic

Serata di sorrisi per i nazionali dell’Inter. Dopo Skriniar e Lukaku, festeggiano anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. La Croazia batte 3-0 Malta e l’esterno ex Bayern Monaco si prende il merito di sbloccare la contesa

FESTA – Vittoria importante per la Croazia di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. L’esterno ex Wolfbsurg ha sbloccato la gara contro Malta trovando la via del gol al 62′, con un tap-in vincente da pochi passi (QUI il video). Il raddoppio porta la firma di Luka Modric su calcio di rigore. Nel finale, trova la rete anche il neo entrato Josip Brekalo, che fissa il risultato sul 3-0. Come promesso dal ct Zlatko Dalic, solo panchina per Brozovic che non partecipa alla festa.