Skriniar consegna alla Slovacchia tre punti d’oro! Vittoria 2-1 con la Russia

La Slovacchia di Milan Skriniar ha battuto 2-1 la Russia grazie anche ad una rete del difensore dell’Inter (vedi VIDEO). Tre punti fondamentali, dopo i pareggi con Malta e Cipro

DECISIVO – Milan Skriniar ha segnato uno dei due gol decisivi nella vittoria per 2-1 della Slovacchia contro la Russia. Tre punti fondamentali per la nazionale del classe ’96, dopo i due pareggi deludenti con Cipro e Malta. Al gol dell’ex Sampdoria, aveva risposto il momentaneo pareggio di Mario Fernandes al 71′. Poi ci ha pensato Robert Mak, che aveva servito l’assist per il gol di Skriniar su calcio d’angolo, a fissare il risultato sul 2-1 finale per la Slovacchia.