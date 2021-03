Perisic: «Croazia? Sono tranquillo. Ora penso all’Inter e a finire bene»

Perisic ha aperto il 3-0 della Croazia su Malta, segnando pochi minuti dopo il suo ingresso in campo (vedi articolo). Il giocatore dell’Inter ha parlato a fine partita a Nova TV, proiettandosi di nuovo sui nerazzurri.

PUNTA TUTTO – Ivan Perisic è contento per aver sbloccato Croazia-Malta: «Era difficile, era chiaro che ci stava mancando qualcosa. Sappiamo di non essere stati al livello in queste qualificazioni, ma non c’è paura. Gli Europei stanno arrivando e sono tranquillo, il problema è questo periodo dell’anno. Non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo concentrarci su noi stessi e cercare di ottenere il maggior numero di punti possibili. Ora penso al club: voglio finire la stagione nel migliore dei modi con l’Inter e prepararmi agli Europei».

Fonte: Vecernji.hr